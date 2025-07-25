Uluslararası Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (UGİYAD), Muharrem ayı dolayısıyla birlik ve dayanışma duygularını pekiştiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Geleneksel aşure programında şehir protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda gazeteci bir araya geldi.

Etkinlikte misafirlere aşure ikram edilirken, Muharrem ayının manevi iklimine uygun olarak birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Konuşmalarda, farklı görüşlerin bir arada, aynı sofrada buluşmasının önemine dikkat çekildi.

Program, aynı zamanda 24 Temmuz Basın Bayramı kapsamında gazetecilerin onurlandırıldığı özel bir güne de sahne oldu. Katılımcılar, basının toplumsal sorumluluğuna ve tarafsız haber alma hakkına vurgu yaparken, meslektaşlar arasında dayanışma ve saygının önemine değindi.