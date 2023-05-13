Uğur Işılak, seçim gündemi ile "Safım Türkiye, Oyum Erdoğan'a" adlı klibi paylaştı. Klibin can alıcı cümleleri ise "Şehit çocuklarının vebalinden korktuğum için oyum Erdoğan'a" ifadeleri oldu.

Türkiye'nin beklediği gün geldi çattı. 14 Mayıs seçimlerine artık saatler var.

Seçim kampanyaları için son programlar yapılırken, büyük gün hazırlıkları da sürüyor.

Vatandaşların bir kesimi cumhurbaşkanı adaylarını belirlerken, bir kesim için de kararsızlık sürüyor.

Besteci Uğur Işılak, Twitter hesabından "Safım Türkiye, Oyum Erdoğan'a" sloganı ile bir klip paylaştı.

Paylaşılan klip gözleri doldururken, Cumhur İttifakı seçmeninin neden Erdoğan'a oy verdiğini anlatır nitelikteydi.

"Şehit çocuklarının vebalinden korktuğum için oyum Erdoğan'a"

Klibin en can alıcı noktası ise şu cümlelerden oluştu;

Onca toprağa düşen şehitlerin hakkı için, gözü yaşlı şehit çocuklarının vebalinden korktuğum için, bayrağa sarılı tabutun başında 'Vatan sağ olsun' diyen dağ gibi babaların yüzüne bakabilmek için, yüreği yangın yeri şehit annelerinin ahını almamak için safım Türkiye, oyum Erdoğan’a!

