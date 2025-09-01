Galatasaray, Uğurcan Çakır İçin Harekete Geçti

A Spor’da yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi Uğurcan Çakır transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Tecrübeli kalecinin Trabzonspor’a veda açıklaması hazırladığı ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği ifade edildi.

Rekor Bonservis Bedeli

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Galatasaray bu transfer için Trabzonspor’a yaklaşık 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam gerçekleşirse, Uğurcan Çakır Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli kaleci transferlerinden birine imza atacak.

Trabzonspor Taraftarından Protesto

Uğurcan Çakır’ın ayrılığıyla ilgili haberlerin yayılması üzerine, Trabzonspor taraftarları kulüp binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Taraftarlar, takımın kaptanının ayrılmasına tepki gösterirken yönetimi istifaya çağırdı.

TRANSFERİ DUYURDU

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Uğurcan Çakır'ın açıklaması şöyle;

"Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil...

Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor’a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.

Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim...

Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor’un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım.

Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük...

Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özeldi.

Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar.

Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz.

Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum.

Bunun için Galatasaray’dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım."

BONSERVİS ÜCRETİ

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, milli kalecinin transferi için Trabzonspor'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.