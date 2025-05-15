Rusya ile Ukrayna arasında barış arayışları İstanbul'da yeniden masaya yatırıldı. İstanbul, Ankara ve Antalya'da diplomasi trafiği yaşandı.

Rusya, yapılan diplomasi çağrılarına 10 Mayıs'ta yanıt vererek Türkiye'yi adres gösterdi ve müzakerelerin başlatılmasını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşmek için Ankara'ya geldi.

Zelensky ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin yanı sıra, barış müzakereleri için dünyanın kalbi de İstanbul'da attı.