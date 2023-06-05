Ulaştırma Bakanlığı'nda görev teslimi yapıldı

Türkiye yeni dönem girdi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıktı.

Ardından çalışmalar hız kesmeden başladı.

Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı.

Sıra ise bakanlıklarda devir teslim törenlerine geldi. Bugün yapılacak olan görev devretme törenlerinden biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, görevini Abdulkadir Uraloğlu'na devretti.

"Türkiye’de iş de bitmez, görevler de bitmez"

Karaismailoğlu buradaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün 26 milyon araç trafikte seyrederken, trafik sıkışıklığından bahsedilmemesi, trafik kazalarının düşmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın planlamaları sayesinde oluyor. Türkiye ulaştırma sektöründe çok büyük başarılar elde etmiştir. Bundan sonraki çalışmalar ile de birlikte dünyanın lider ülkesi olacaktır. Buradaki insan kaynağı, yatırımlar ve bu yatırımları yaparken finansal yöntemler çok kritiktir. İnşallah yol arkadaşımız Abdülkadir Bey de bunun üzerine koyacaktır. Onun için hiçbir şüphemiz yok.

Hiçbir yatırımdan geri durmadık, Çanakkale Köprüsü’nden İstanbul Havalimanı’na kadar çok büyük mühendislik hikayeleri yazıldı Türkiye’de. Sadece isimlerini saysak bile saatler sürer. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolar ile bunlar yapıldı. Çok büyük afetlerle mücadele ederken yatırımlarımızın aksamaması bizim için gururdur. Yerli ve milli mühendislikle dünyanın en kaliteli işlerini yapan bir bakanlıkta çalışmak bizim için bir gururdur. Türkiye’de iş de bitmez, görevler de bitmez. TBMM’de Trabzon milletvekili olarak çok daha büyük işlerin her zaman takipçisi olacağız. Bakanlıktaki bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

"Notlarımdan kopya alarak konuşacağım"

Ardından söz Uraloğlu'na verildi.

Sözlerine espri yaparak başlayan Uraloğlu, "Sayın Bakanım 3 yıldan fazla bakanlık görevlerini, daha sonra seçim çalışmalarını yürüttü. Tüm konuları ezberledi, ben müsaade ederseniz notlarımdan kopya alarak konuşacağım." dedi.

"İletişim alt yapısını geliştirmeye devam edeceğiz"

Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni dönemini ve yeni bakanlar kurulunu tebrik ediyorum. 21 yıldır yaptığımız özverili çalışmalarla, ulaşım, iletişim, altyapı ve denizcilik gibi alanlarda çağ atladık. Dünyanın gıpta ile baktığı projeleri başarı ile tamamlayarak hayata geçirdik. Karayollarına baktığımızda güzel hizmetler yaptık. Yaklaşık 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, 30 bin kilometre sıcak karışım kaplamalı yol yaptık. Ülkemizi sadece bölünmüş yol ağlarıyla donatmadık. Köprüler, viyadükler, tüneller ve otoyollar inşa ettik.

Önemli birkaç projeden bahsedecek olursam; Ankara-İzmir hızlı tren hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı, Bursa'nın hızlı tren ile buluşturulması, Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı, Halkalı Havalimanı Metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattı, Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı projelerimizi de yakından takip edeceğiz.

Dünya denizciliğinde geldiğimiz seviyeyi de daha yukarıya çekmek için çalışmaya devam edeceğiz. Gelişen teknoloji ve imkanlarımızla iletişim alt yapısını geliştirmeye devam edeceğiz.

Geldik şimdi Türkiye Yüzyılı'ndayız. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak göreve başlamanın şerefini yaşıyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza bu göreve bizi layık gördüğü için teşekkür ediyorum.

Törenin sonunda Uraloğlu ve Karaismailoğlu, birbirlerine çiçek takdim etti.

"İlk toplantımızı gerçekleştirdik"

Ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Abdulkadir Uraloğlu, yardımcıları ile ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uraloğlu, "Bakan Yardımcılarımız ile birlikte ilk toplantımızı gerçekleştirdik.

#TürkiyeYüzyılı'na yakışan ulaşım yatırımlarına imza atmaya, vatandaşımızın hayatına konfor katacak projeler üretmeye devam edeceğiz."

Ulaştırma Bakanlığı'nda görev teslimi yapıldı

Abdulkadir Uraloğlu kimdir?

Evli ve 3 çocuk babası olan Abdulkadir Uraloğlu, 2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirildi.

23 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

2023 Yeni Kabine’de de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu.