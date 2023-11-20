Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak açıklarında batan gemiye dair açıklamalarda bulundu.

"Gemi, sabah saat 10.00 civarında uydu sistemlerinden acil çağrı verdi. Arkadaşlarımız olayı, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz, Denizcilik Genel Müdürlüğümüz takip etti ama o şartlarda oraya müdahale imkanı yoktu ve görüntüleriyle beraber geminin en son battığını tespit ettik. 12 personelin bulunduğu gemide bir arkadaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Diğerleriyle ilgili de arama çalışmaları devam ediyor."



