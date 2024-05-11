Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün sıcaklıkların 4-6 derece azalacağını ve Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini ifade etti. 29 kent içinse "Sarı" alarm uyarısı verildi.

Yaz ayları geldi derken ülke genelinde tekrar yağışlı hava hakim olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen yağış İstanbul'da sabahın erken saatlerinden bu yana etkili oluyor. İşte 11 Mayıs cumartesi günü hava durumu raporu.