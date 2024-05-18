Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gençler Soruyor, Tecrübe Konuşuyor" programı, gençlerin sorularına cevap bulabileceği önemli bir platform oldu.
Kahramanmaraş'ın Gençleri, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nın Organize Ettiği Etkinlikte, deneyimli isimlerle buluşarak sorularını yöneltme fırsatı buldu.
Programda, gençlerin sorularıyla birlikte iş dünyası, eğitim, gençlik sorunları ve toplumsal konular gibi çeşitli temalarda değerli görüş alışverişleri gerçekleştirildi.
Program Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar’ın açılış konuşması ile başladı.
Programa, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve vali yardımcısı emre cebeci konuşmacı olarak katıldı.
Vali Yardımcısı Emre Cebeci Kamu Yönetimi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı İse, iş dünyasının incelikleri hakkında bilgiler vererek doğru ve helal ticaretin önemine dikkat çekti.