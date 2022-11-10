Senem Ayşe anaokulunda düzenlenen programda, huzur evinde kalan bireylerle anaokulu öğrencileri bir araya getirildi.

Büyüklerin torunlarıyla buluştuğu etkinlikte, çocuklarla birlikte oyunlar oynayan dedeler ve nineler keyifli bir gün geçirdi.

Program hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan aile sosyal hizmetler il müdürü mutlu kaya, “proje çocuklarımızın kendi değerlerimizle büyümesine yardımcı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Onikişubat ilçe milli eğitim müdürü Enver Gökşen ise “bu tür etkinliklerimiz diğer anaokullarımızda da devam edecek.” İfadelerini kullandı.