Programa, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kuş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Hamdi Karakuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Afşin Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Afşin’in Cadde ve sokaklarında trafik durdu, vatandaşlar saygı duruşuna katıldı.

Tören alanına gelen 80 yaşındaki Gülseren Özgül, gözyaşlarına hakim olamadı.

Atatürk’ü çok sevdiğini ifade eden Gülseren Özgül, “Atamız anmak için geldim. Ben atamı çok seviyordum. Duygulandım, onun için buraya geldim. Çok seviyorum Ata’mı ben.” dedi.

Anma programı Afşin Belediyesi Kültür Evi Sebahattin Atalay Konferans Salonunda, Cumhuriyet Ortaokulu tarafından hazırlanan program ile devam etti.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Hasan Erdoğan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı

“Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan eşsiz devlet adamı, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. Yılında, O'nu artarak devam eden büyük bir özlem, sevgi ve saygıyla anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Mustafa Kemal Atatürk, bugün aramızdan ayrılmış, o çok sevdiği vatan toprağına kavuşmuştur. Lakin O'nun fikirleri, hayal ve özlemleri, ilke ve devrimleri, idealleri ve düşünceleriyle yaşamakta ve yaşamaya da devam edecektir. Kahraman Türk halkı ile birlikte kurduğu Cumhuriyet ve elde ettiği bağımsızlık, O'nun bu vatana en büyük hediyesidir.” diye konuştu.

Atatürk, toplumun her kesimini kucaklayan bir halk adamı olduğunu belirten Erdoğan, “Köylüsüne, çocuğuna, gencine, öğretmenine, sanatçısına, sporcusuna, kadınına, askerine ve yaşlısına... kısacası toplumun tüm kesimine değer vermiş ve destek olmuştur. O, tam anlamıyla bir halk adamıydı; çünkü hep halkı için uğraşmış, halktan birisi gibi davranmıştır. Onun "Benim için en büyük makam ve ödül, Türk milletinin bir ferdi olarak yaşamaktır." sözü de bunu kanıtlar. Bugün, bizlere düşen görev, Atatürk'ün yolundan, yüzümüzü geleceğe dönmek, insansız savaş uçakları, son teknoloji arabalar yaparak, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Bunun için, 10 Kasım'ları aydınlık geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Onun hayalleri ile yaşamalı, ülkülerini yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

Anma programı, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Atatürk’ konulu oratoryo sunumuyla sona erdi.