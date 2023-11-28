Kentin birçok noktasından görülebilen mercek bulut yaklaşık 1 saat sonra kayboldu.

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Vatandaşlar, mercek bulutu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor.

Kaynak: TRT HABER