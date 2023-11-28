Kentin birçok noktasından görülebilen mercek bulut yaklaşık 1 saat sonra kayboldu.
Vatandaşlar, mercek bulutu cep telefonlarıyla görüntüledi.
Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor.Kaynak: TRT HABER
Kentin birçok noktasından görülebilen mercek bulut yaklaşık 1 saat sonra kayboldu.
Vatandaşlar, mercek bulutu cep telefonlarıyla görüntüledi.
Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor.Kaynak: TRT HABER
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P