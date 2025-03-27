Bursa'nın Uludağ ilçesinde 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

Alevlerin sardığı otelde yaşamını yitirenlerin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta olduğu ortaya çıktı.