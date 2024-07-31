Şehit Mehmet Ali Horoz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta hayatını kaybetmişti. Şehit düşmeden önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Afrika'da bir su kuyusu açılmasını vasiyet etmişti.

Bu anlamlı çağrıya ilk cevap Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelirken, çeşitli STK'lar da şehidin vasiyetini yerine getirerek Afrika'da su kuyuları açmaya başladı. Uluslararası Rumi Derneği de bu girişimlerden biri olarak, açılan su kuyusuna ismini verdi. Su kuyusunun açılışı, dualar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Rumi Derneği Kahramanmaraş Dernek Başkanı Aslı Torun, şehit Mehmet Ali Horoz adına Afrika'da su kuyusu açılmasına vesile olan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Bu anlamlı proje, hem şehidin anısını yaşatmak hem de ihtiyaç sahiplerine su ulaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu