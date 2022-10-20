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7’den 70’e Birçok Kişinin Katılım Sağladığı Fuarda Binlerce Eser 23 Ekim’e Kadar Kitapseverleri Bekliyor.

Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgili gösterdiği fuarda yazarlar ve okurları bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

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