Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada milli takım, son gün erkekler 68 kiloda Berkay Erer'le altın, kadınlar 46 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ile bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, Berkay Erer şampiyonanın en teknik erkek sporcusu seçildi.

Türkiye, 12 madalya ile Avrupa şampiyonu oldu

Milli takım, 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla genel klasmanda zirvede yer aldı. Kadınlarda da birinci olan Türkiye, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın madalya: Elif Ilgın Öztabak (49 kilo), Aleyna Şenyurt (57 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo).

Gümüş madalya: Rüya Diler (53 kilo).

Bronz madalya: Hayrunnisa Gürbüz (46 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Senanur Çelik (53 kilo), Sıla Nur Gencer (73 kilo), Kaan Yelaldı (54 kilo), Rahmet Baran Şimşek (87 kilo).