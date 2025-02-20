Çetin kış koşullarının etkili olduğu kentte kırsaldan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendiren UMKE, hastaların sağlık merkezlerine ulaşması için hızla harekete geçiyor.

Hazırlıklarını yaptıktan sonra yola çıkan ekipler, hastaların mahsur kaldığı köy ve mezralara tırın taşıdığı paletli ambulansla ulaşıyor. Yolun kapandığı noktada tam paletli ambulansı tırdan indiren ekipler, sis ve kar yağışı altında paletli ambulansla hastaya ulaşıp ilk müdahaleyi yapıyor.

Ekipler bu araçların giremediği noktalarda ise karda bata çıka yürüyerek belirtilen adrese doğru ilerliyor.

Zamanla yarışan ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen hastaların güvenle 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırılmasını sağlıyor.