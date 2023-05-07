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Sivasspor ağlarına 3 gol gönderen bu sezonki 15. golünü atan milli oyuncu Umut Nayir, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı.

Umut Nayir, maça damgasını vurdu Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri 7, 24, ve 76. dakikalarda Umut Nayir, 90+1. dakikada da Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek golü 35. dakikada Max Gradel'den geldi.

Alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Ümraniyespor oldu.

Süper Lig’de 33. hafta maçında Mustafa Er yönetimindeki Ümraniyespor ile Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor , hakem Burak Şeker yönetiminde Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

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