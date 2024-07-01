Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 300 depremzede çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal ve eşi Şule Özdin Ünal tarafından evlatları Mehmet Selçuk ile depremzede çocuklar için Millet Bahçesi’nde gerçekleşen şölene Önceki dönemlerde Kahramanmaraş Valiliği görevini üstlenen Konya Valisi Vahdettin Özkan’da katıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile şölene katılan Özkan etkinlik hakkında düşüncelerini belirtti.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman böylesi anlamlı bir şölene imza atan herkese teşekkür ediyorum dedi.