Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü bölgesi Üngüt Mahallesi’nde, dudak uçuklatan fiyatlarıyla bilinen lüks konutlar, depremlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş’ın en nezih semtleri arasında gösterilen, lüks apartmanları, sosyal mekânlarıyla ön plana çıkan ve üniversiteye yakınlığı sebebiyle de uğrak noktalar arasında bulunan Sütçü

İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü bölgesi Üngüt Mahallesi, 6 Şubat depremlerinde en ağır hasarı alan semtler arasında bulunuyor.

10 bin vatandaşa ev sahipliği yapan ve bin 498 kilometre karelik alana sahip mahalle de bulunan binaların büyük bölümü hasar alırken, depremin üzerinden geçen 5 aylık süreye rağman bu

binaların çoğunda yapım ve onarım süreci belirsizliğini koruyor.