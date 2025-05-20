Olay, Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır köyü Yazılı Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde meydana geldi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya arkadaşları ile birlikte Yazılı Kanyonu'na gitti.

AYAĞI KAYDI

Muhammet Enes Sarıkaya serinlemek maksadıyla suya gireceği sırada ayağının kayadan kayması sonucu suya düştü. Bir süre sonra suda kaybolduğu bildirilmesinin ardından, bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD, ekipleri sevk edildi.

7 saatlik arama çalışmaları neticesinde suya düşen talihsiz üniversiteli Sarıkaya'nın cansız bedenini ekipler tarafından bulundu.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan Muhammet Enes Sarıkaya'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bulunduğu noktadan bir saatlik çalışma ile çıkartılan üniversiteli gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.