Olay, Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır köyü Yazılı Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde meydana geldi.

Metrelerce uzunlukta yılan pencereden eve girdi!
Metrelerce uzunlukta yılan pencereden eve girdi!
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0X0 Universite Ogrencisi Muhammetin Korkunc Sonu Cansiz Bedenine Ulasildi 1747678937205

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya arkadaşları ile birlikte Yazılı Kanyonu'na gitti.

0X0 Universite Ogrencisi Muhammetin Korkunc Sonu Cansiz Bedenine Ulasildi 1747678937874

AYAĞI KAYDI

Muhammet Enes Sarıkaya serinlemek maksadıyla suya gireceği sırada ayağının kayadan kayması sonucu suya düştü. Bir süre sonra suda kaybolduğu bildirilmesinin ardından, bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD, ekipleri sevk edildi.

7 saatlik arama çalışmaları neticesinde suya düşen talihsiz üniversiteli Sarıkaya'nın cansız bedenini ekipler tarafından bulundu.

0X0 Universite Ogrencisi Muhammetin Korkunc Sonu Cansiz Bedenine Ulasildi 1747678944643

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan Muhammet Enes Sarıkaya'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bulunduğu noktadan bir saatlik çalışma ile çıkartılan üniversiteli gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.