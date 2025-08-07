Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pusula Maraş çatısı altında gençlere yönelik yürüttüğü destek projelerini artırarak sürdürüyor.

Üniversite tercih döneminde de gençleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğiyle “Üniversite Tanıtımı ve Tercih Danışmanlık Günleri”ni başlattı.

Gençlerin kariyer yolculuklarında doğru adımlar atmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında, Piazza AVM ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

Etkinlik, 11 Ağustos’a kadar her gün 15.00 – 20.00 saatleri arasında Piazza AVM’de, 10.00 – 18.00 saatleri arasında ise NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Üniversite hayali kuran tüm gençler, rehber öğretmenlerden ücretsiz olarak faydalanabilecekleri bu hizmete davet ediliyor.

Tercih danışmanlık hizmetinden yararlanan öğrenciler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

YKS’de Türkiye 2 bin 7’ncisi olan İrem Özge, “Daha doğru tercihler yapabilmek ve bilgi almak için buraya başvurdum. Kendi hazırladığım tercih listemi hocalarımıza sordum, eklemeler çıkarmalar yaptık” dedi.

Orhan Çevik ise, “Üniversite tercihleri noktasında profesyonel destek almak istedim ve buraya başvurdum. Çok faydalı bir hizmet” ifadelerini kullandı.

Buket Sezen Gül, “Tercihler konusunda kafam biraz karışıktı. Tek başıma yapmak istemedim, hocalarımızdan destek almanın daha iyi geleceğini düşündüm. Bu hizmet bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

Psikoloji bölümünü hedeflediğini söyleyen Yaren Karaca da, “Hocalarımızdan bilgi almak ve tercihler konusunda fikir edinmek için geldim. Çok güzel ve yararlı bir etkinlik” dedi.