Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Nisan 2023 itibarıyla uygulanmak üzere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere aldıkları yeni kararları açıklamasının ardından üniversite senatoları da toplanarak uygulamanın detaylarına ilişkin bilgileri öğrencileriyle paylaştı.

Bazı üniversite rektörlerinden alınan bilgiye göre, bir yandan uzaktan eğitim devam ederken bir yandan da isteyen öğrenciler için devam şartı olmadan yüz yüze eğitime katılabilmelerine ilişkin YÖK kararı üzerine üniversiteler harekete geçti.

Bugün itibarıyla yeniden başlayacak yüz yüze eğitim seçeneği için gerekli düzenlemeleri yapan üniversiteler, senatolarda bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin detayları belirledi.

Bu kapsamda isteyen öğrencilere sınıflarda uzaktan eğitimin yanı sıra yüz yüze eğitim tercihi de sunulacak. Derslere yüz yüze katılamayan öğrenciler için de eş zamanlı çevrim içi veya eş zamanlı olmayan çevrim dışı uzaktan öğretim yöntemleri kullanılabilecek.

COVID-19 salgın dönemindeki sınıflar hibrit eğitim için hazır

Üniversiteler, yüz yüze eğitimin yanında uzaktan eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini farklı şekillerde hayata geçirecek modeller belirledi. Bazı üniversiteler, COVID-19 salgın döneminde hibrit eğitim için sınıflara kurdukları teknolojik alt yapıyı kullanacak.

Bu kapsamda, öğretim üyeleri, sınıflardaki akıllı tahtalara entegre edilmiş kamera, mikrofon ve diğer uzaktan eğitim alt yapı teknolojileri aracılığıyla öğrencilerine hem uzaktan eğitimi hem de yüz yüze eğitimi eş zamanlı sunacak. Yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler de çevrim içi ortamda sınıflardaki eğitimi eş zamanlı takip edebilecek.

Bazı üniversitelerde ise sınıflara entegre edilmiş bir teknolojik sistem olmamasına rağmen çeşitli uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak sınıfta ders anlatılırken aynı anda çevrim içi derslerin de takip edilebilmesini sağlayacak.

Çevrim dışı uzaktan eğitim seçenekleri

Bazı üniversiteler ise öğrencilerine yüz yüze eğitim imkanı verirken çevrim içi ders tercihinde bulunan öğrencileri için eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini de kullanabilecek.

Çevrim içi dersleri takip edemeyen öğrencileri için yüz yüze derslerdeki ders materyallerini ve sesli anlatımları daha sonra izlenmek üzere kayıt altına alan üniversiteler de eş zamanlı olmayan bazı uzaktan öğretim yöntemlerini uygulayabilecek.

Ara sınavlar çevrim içi yapılacak

Öte yandan üniversitelerde bahar dönemindeki ara sınavlar, özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak.

Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek.