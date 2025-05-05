İSTANBUL (AA) - ÜNLÜ & Co'nun yeni İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yönetici (CEO) Yardımcısı H. Hüsnü Okvuran oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ & Co, üst yönetimine önemli bir ismi dahil etti.

Finans sektöründe 30 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip Okvuran, bugün itibarıyla ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Yardımcısı olarak göreve başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, şunları kaydetti:

"Hem küresel hem de Türkiye'deki yatırım bankacılığı ve yatırım alanlarında önemli tecrübelere sahip değerli bir ismin aramıza katılmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Sayın H. Hüsnü Okvuran'ın uluslararası perspektifi ve stratejik birikiminin, ÜNLÜ & Co'nun sürdürülebilir büyüme ve gelişim yolculuğuna güçlü bir katkı sağlayacağını düşünüyorum."

ÜNLÜ & Co İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Yardımcısı H. Hüsnü Okvuran da "Türkiye'nin yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanında öncü kurumu olan ÜNLÜ & Co'ya katılmaktan ve gelecek için heyecan veren hedeflerine ulaşması için birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Okvuran, kariyerine Goldman Sachs'ta başladı

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde Ekonomi ve Siyasal Bilgiler alanlarında tamamlayan Okvuran, kariyerine Goldman Sachs'ta başladı.

Bankanın New York, Los Angeles, Londra ve Dubai ofislerinde yatırım bankacılığı ve risk sermayesi alanlarında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Okvuran, bu süre zarfında özellikle Londra ofisinde, Finansal Kurumlar Yatırım Bankacılığı Bölümü'nde Avrupa'daki şirket birleşmeleri ve alımlarıyla gelişmekte olan ülkelerden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yaptı.

Goldman Sachs'taki görevlerinin ardından Deutsche Bank'a geçen Okvuran, burada Yönetici Direktör olarak Türkiye'deki yatırım bankacılığı faaliyetlerinin yanı sıra Doğu-Orta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki finansal kurumlara yönelik yatırım bankacılığı süreçlerine liderlik etti.

Okvuran, ÜNLÜ & Co'ya katılmadan önce Actera Group'ta üst düzey yönetici olarak görev aldı.

Özel sektördeki görevlerine ek olarak sivil toplum kuruluşlarında da önemli roller üstlenen Okvuran, aynı zamanda, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Yale Üniversitesi Avrupa Bölgesel Danışma Kurulu Üyeliği ve Yale Üniversitesi Jackson Uluslararası İlişkiler Okulu Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.