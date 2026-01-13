Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ufuk Özkan son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelmişti. Sağlık durumunun ağırlaştığı ve yeniden hastaneye kaldırıldığı iddia edilen oyuncu Ufuk Özkan hakkında ailesinden açıklama geldi.

Kardeşi Umut Özkan, açıklamasında şunları ifade etti:

"Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."