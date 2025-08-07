Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, zengin etkinlik programıyla tüm hızıyla devam ediyor. Fuarın altıncı gününde sahne alan Bozlak geleneğinin usta yorumcusu İsmail Altunsaray, müzikseverlere unutulmaz bir konser akşamı yaşattı.

KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleşen konsere yoğun katılım olurken, Altunsaray’ın güçlü sesi ve etkileyici sahne performansı izleyicileri adeta mest etti. Türk halk müziğinin hafızalara kazınan eserlerini yorumlayan sanatçı, hem sazıyla hem de duygulu yorumu ile büyük beğeni topladı.

Konser boyunca zaman zaman sahneyle bütünleşen dinleyiciler, bazı türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Halaylar ve alkışlarla renklenen gece, fuar alanında adeta bir şölen havası estirdi.

Sanatçının performansı sonunda seyircilerden uzun süre alkış alan konser, katılımcılara müzik dolu ve coşkulu bir akşam yaşattı. Kahramanmaraşlılar, bu tür kültürel etkinliklerin şehre değer kattığını belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.