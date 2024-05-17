Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

Yolaç’ın vefatına yönelik şu açıklama yapıldı:

"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

1935 yılında Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğan Erkan Yolaç,TRT televizyonunda 1985'ten itibaren pazar günleri yayımlanan Stüdyo Pazar programındaki "Evet-Hayır Yarışması"nda sunuculuk yaptı.

Erkan Yolaç, ortaöğrenimini İstanbul'da Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde başladı, bir yıl sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde devam etti. Babasının işi nedeniyle ailesi 1951'de Karabük'e taşınınca eğitimine yatılı öğrenci olarak Kastamonu Lisesi'nde devam etti. Kastamonu Lisesi'nde öğrenci iken edebiyat öğretmeni olan Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anons mikrofonlarından anons yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşadı. Bu ilk deneyimden sonra Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın isteği üzerine belediyenin tüm anonslarını yapmaya başladı.

Yolaç, 1959 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu. 1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sundu.

Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı. Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yapılan "Evet- Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı. Bu yarışmada yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını Evet ya da Hayır kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışırdı. Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı.

1964 yılIında iki sinema filminde oyuncu olarak rol aldı. 1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi.