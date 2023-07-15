Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla 15 Temmuz şehit ve gazilerine şükranlarını sundu
15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişimini, vatanı, bayrağı uğruna canını hiçe sayarak engellemeye çalışan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.
Aradan 7 yıl geçmesine rağmen o gün hâlâ aklımızda ve hiç unutmayacağız. Ülkemiz için kendini feda eden kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü...
Hain darbe girişimini bozguna uğratan kahramanlara minnet ve şükranla...
MUSTAFA CECELİ
Hain darbe girişimini bozguna uğratan kahramanlara minnet ve şükranla...