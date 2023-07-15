Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla 15 Temmuz şehit ve gazilerine şükranlarını sundu

HÜLYA KOÇYİĞİT

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişimini, vatanı, bayrağı uğruna canını hiçe sayarak engellemeye çalışan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

SİBEL CAN

Aradan 7 yıl geçmesine rağmen o gün hâlâ aklımızda ve hiç unutmayacağız. Ülkemiz için kendini feda eden kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.

EBRU GÜNDEŞ

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü...

Hain darbe girişimini bozguna uğratan kahramanlara minnet ve şükranla...

MUSTAFA CECELİ

Hain darbe girişimini bozguna uğratan kahramanlara minnet ve şükranla...