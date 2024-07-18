Son dönemlerde teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunları, Kapalı Çarşı'da tekrar hayat buluyor.

Bu oyunlardan birisi olan topaç’ı üreten ve satan ustalar geçmişten günümüze köprü kurmayı ve gelecek nesillere unutulmaz bir miras bırakmayı hedefliyor.

Topaç gibi daha bir çok geleneksel çocuk oyunlarını satan kapalı çarşı esnafları geleneksel çocuk oyunlarının unutulmaması çaba sarf ettiklerini belirtiyorlar.

Teknolojinin hızla değişen dünyasında, geleneksel oyuncakların varlığını sürdürmesi, kültürel çeşitliliğin ve mirasın korunmasına olan önemin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Kahramanmaraşlıların topaç geleneği, bu önemli mirası yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma konusundaki kararlılıklarını ortaya koymaya devam ediyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt