Ev sahipliğini yaptığı EXPO 2023 kapsamında Kitap Fuarı düzenleyen Onikişubat Belediyesi, depremzede kent halkının rehabilitasyonuna yönelik anlamlı etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda açılışı gerçekleştirilen Kitap Fuarı’nın gerçekleştirildiği EXPO 2023 Sergi Alanı, kitapseverlerin ilgisi ile dolup taşmaya devam ediyor.

Birbirinden önemli kalemleri okurlarıyla buluşturan Kitap Fuarı’nda söyleşi ve imza günleri tüm hızıyla devam ederken, fuarın üçüncü gününün konuğu usta gazeteci ve yazar Zafer Şahin oldu.

Yoğun ilgi gören Şahin, söyleşisinin ardından sevenleriyle bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

“Türkiye bu büyük deprem felaketinin altından kalkmak için var gücüyle çalışıyor”

Kahramanmaraş’a sık sık geldiğini aktaran Şahin, yaşanan deprem felaketine değinerek, Türkiye^nin büyük deprem felaketinin altından kalkmak için var gücüyle çalıştığını söyledi. Zafer Şahin, “Üniversiteden bu yana Kahramanmaraş’tan çok fazla arkadaşım var. Kahramanmaraş tabi ki zor, dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Gerçekten burada tanıdığımız, sevdiğimiz birçok dostumuz ve arkadaşımız var. Hayatını kaybedenler de oldu hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Her seferinde elbette ki bir ilerleme var onu görüyoruz, çok sevindirici ama insanlarında acısını anlamak lazım. İnşallah bir an önce insanlar konteynerlerden çıkar, kalıcı konutlar bir an önce teslim edilir ve kış öncesinde güvenli konutlara geçerler. Kentte çok ciddi bir çabanın da olduğunu görüyoruz. Bugün biraz da kenti dolaşma imkanı buldum. Türkiye bu büyük deprem felaketinin altından kalkmak için var gücüyle çalışıyor. Bunu çok net görüyoruz, Ankara’da da takip ediyoruz. Bakanlıklarımızın bu bölgeye yönelik faaliyetlerini ben yakından takip ediyorum, sık sık da bölgeye geliyorum. İnşallah en kısa sürede yaralar sarılır” dedi.

“EXPO 2023 ve Kitap Fuarı’nı açabilmek çok anlamlı”

Gençler ve çocukların deprem psikolojisini aşma noktasında Kitap Fuarı’nın ve EXPO 2023’ün anlamlı etkinlikler olduğunu vurgulayan Şahin, şu şekilde konuştu, “EXPO 2023 ve Kitap Fuarı’nı açabilmek çok anlamlı. Çünkü özellikle çocukların ve gençlerin bu depremden büyüklere göre daha fazla etkilendiğini düşünüyorum. Korkunç bir şey yaşanan. Biz dışarıdan ne kadar anlıyoruz desek de bu acıyı yaşayan bilir. Çocukların ve gençlerin hayatına renk katacak, onları kitaplarla tanıştıracak, dünyalarını değiştirecek böyle organizasyonların olması çok anlamlı. Bunların artarak devam etmesi lazım. Özellikle gençlerin kitapla buluşması için böyle organizasyonların sayısının artması lazım.”

“Hem Kahramanmaraş’ın değerlerini tanıtacak hem de insanlarımıza katma değer sağlayacağız”

EXPO 2023’e katılarak söyleşi gerçekleştiren Zafer Şahin’e teşekkür eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise eğitim ve kültür çalışmalarını öncelediklerini kaydederek, “14 Ekim’de EXPO 2023’ümüzün açılışını Cumhurbaşkanımızın video konferans, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın da bizzat katılımıyla gerçekleştirmiştik. O günden bugüne de mümkün mertebede seviyeli, düzgün programlar düzenliyoruz. Filistin ve Gazze’deki kardeşlerimize duyduğumuz saygıdan ötürü müzikli etkinlikler düzenlemiyoruz. Orada çocuklar, kadınlar, insanlar öldürülürken bizim burada farklı şeyler yapmamız uygun olmazdı. Dolayısıyla o hassasiyeti gözeterek, daha çok eğitimle ilgili programlar düzenliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kitap Fuarı. Zafer bey de söyledi, gerçekten bu ülkenin çocuklarının okuması, bizden iyi yönetmesi lazım. Bunun için de önemli olan eğitim. Bu bağlamda Kitap Fuarımızın yoğun ilgi gördüğünü ve satışların da çok güzel olduğunu gördük. Fiziki çalışmaların ötesinde eğitim ve kültür çalışmalarına öncelik veririz. Onikişubat Belediyesi olarak her zaman bu düsturla çalıştık ama bunlara devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte Gıda Fuarı ve El Sanatları Fuarı düzenleyeceğiz. Hem Kahramanmaraş’ın değerlerini tanıtacak hem de insanlarımıza katma değer sağlayacağız. Bugünkü misafirimiz değerli Zafer Şahin’e güzel söyleşisi için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Mahçiçek, gazeteci ve yazar Zafer Şahin’e günün anısına EXPO 2023’ün sembol çiçeği Maraş Sünbülü’nü takdim etti.