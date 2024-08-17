Büyük bir ilgi ve beğeniyle devam eden Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Türk Sanat Müziği’nin duayenlerinden Mustafa Keser sahne aldı. Keser, KAFUM’da düzenlenen konserde seslendirdiği eserler ve sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda 1 hafta geride kalırken müziğin usta isimleri fuarda katılımcılarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında Türk Sanat Müziği’nin duayenlerinden Mustafa Keser, KAFUM Fuar Alanında sahne aldı. Seslendirdiği eserler ve sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Mustafa Keser, sahneye çıktığı andan itibaren dinleyicileri derin bir müzikal yolculuğa çıkardı.

Sanatçı, yılların eskitemediği birbirinden güzel eserleri, kendine özgü yorumuyla seslendirirken fuar alanını dolduran binlerce müziksever de Keser’i büyük bir beğeniyle dinledi. İzleyenlere nostaljik anlar yaşatan usta sanatçı, güçlü sesi ve sahne performansıyla bir kez daha gönülleri fethetti. Gece boyunca, klasikleşmiş Türk Sanat Müziği eserlerinden, popüler şarkılara uzanan geniş bir repertuvar sunan Keser, sahne enerjisi ve izleyiciyle kurduğu sıcak diyaloglarla da alkış topladı. Katılımcılar, düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi ve Mustafa Keser’e teşekkür etti.