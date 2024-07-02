Uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek ve medyanın sorumluluklarının anlatılacağı Panelde gazeteci yazarlar ve akademisyenler bağımlılık ve mücadele konusunda toplumun bilinçlendirilmesine dikkat çekecekler.

Uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek, toplumsal farkındalık ve medyanın sorumluluklarının anlatılacağı, “Uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolü” panelinde Konuşmacı olarak Gazeteci yazarlar Zafer Şahin, Emin Pazarcı İlyas Efe Ünal, Sinan Burhan ve Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Alaattin Keykubat Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş yer alacak.

Program 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 12.00’da Diyarbakır Çınar İlçesinde Çınar Spor Salonunda yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi