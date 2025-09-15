Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleştirilen Türkiye Basın Federasyonu Katkıları ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın rolü 2025 Paneli Kayseri ve Van illerinde yapılacak.

Uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek ve medyanın sorumluluklarının anlatılacağı panelde gazeteci yazarlar ve akademisyenler bağımlılık ve mücadele konusunda toplumu bilgilendirecekler.



Programın ilki Kayseri’de gerçekleştirilirken ikinci panel bir hafta sonra Van’da yapılacak.

Uyuşturucu ile mücadeleye konusunda farklı görüşlerin dile getirileceği ve çözüm yollarının tartışılacağı, “Uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolü” panelinde konuşmacı olarak Gazeteci yazarlar Zafer Şahin, Emin Pazarcı Melik Yiğitel, Kadir Yıldız, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ve Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop yer alacak.

Program 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 12.00’da Erciyes Kültür Merkezi Turkuaz Salonunda yapılacak.