Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Hüseyin, uzun zamandır hayalini kurduğu engelli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bu özel an, Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği'nin anlamlı ziyaretiyle gerçekleşti. Dernek Başkanı Tural Şahbazlı ve Osmaniye İl Temsilcisi İbrahim Sami Onur, Hüseyin'in evine giderek ona unutulmaz bir gün yaşattılar.

Ziyaretin en dokunaklı anı, hayırsever Polis Memuru Mustafa Şahin’in derneğe emanet ettiği akülü sandalyelerden birinin Hüseyin’e teslim edilmesi oldu. Sandalyesine kavuşan küçük Hüseyin’in gözlerindeki parıltı görülmeye değerdi. Duygusal anlar yaşayan Hüseyin, dernek yetkililerine sarılarak, “Ben de inşallah iyileşeceğim ve Mustafa Şahin amcam gibi polis olacağım” sözleriyle içindeki polislik hayalini dile getirdi.

Ziyaret sırasında, Dernek yetkilileri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in selamlarını da Hüseyin ve ailesine iletti. Başkan Görgel’in gönderdiği akülü polis arabası hediyesi, Hüseyin’in "polis olma" hayaliyle birleşince, günün en anlamlı sürprizine dönüştü. Küçük Hüseyin, yeni akülü polis arabasına binerek hayallerine doğru ilk adımı atmış gibi hissetti.

Şahbaz Derneği yetkilileri, ihtiyaç sahibi her kesimin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, Hüseyin'in ve benzer durumdaki çocukların umutlarına destek olmaktan büyük onur duyduklarını ifade ettiler. Hüseyin’in yüzündeki tebessüm, bu tür yardımların sadece bir araç değil, aynı zamanda hayata tutunma gücü ve geleceğe dair umut olduğunu bir kez daha gösterdi.