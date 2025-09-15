Eğitimler 1 Ekim’de Başlıyor
1 Ekim 2025’te başlayacak ve 24 Nisan 2026’ya kadar sürecek Veri Analizi Okulu’nda, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri çevrim içi eğitim verecek. Program kapsamında şu başlıklarda dersler yer alacak:
-
Yapay Zekâ
-
Temel İstatistik
-
Panel Veri Analizi
-
Psikometri
-
Hesaplamalı Sosyal Bilimler
-
Dijital Beşerî Bilimler
En Çok İlgi Yapay Zekâya
Başvurular arasında en yoğun ilgi Yapay Zekâ eğitimine oldu.
-
Yapay Zekâ: 87.275 başvuru
-
Temel İstatistik: 16.335
-
Panel Veri Analizi: 12.386
-
Hesaplamalı Sosyal Bilimler: 7.690
-
Dijital Beşerî Bilimler: 7.018
-
Psikometri: 5.142
Başvuranların Profili
Başvuranların %50,6’sı erkek, %49,4’ü kadın.
-
Türkiye’den: 133.819 kişi
-
Yurt dışından: 2.027 kişi
En çok başvuru yapılan iller: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli.
Yurt dışından en çok başvuru: Almanya, KKTC, Azerbaycan, İngiltere, ABD.
Katılımcıların %53’ü öğrenci olurken, öğrencilerin eğitim düzeyi şu şekilde:
-
%64 lisans
-
%18 yüksek lisans
-
%11 doktora
-
%8 ön lisans
YÖK Başkanı Özvar: “Yoğun talep yol haritamız olacak”
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, gösterilen ilginin Türkiye’de ve dünyada veri analizi, yapay zekâ ve analitik düşünme becerilerine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu vurguladı:
🗣️ “Yoğun talep, bundan sonraki çalışmalarımız için de yol haritası olacak. Sadece veri analizi değil, farklı bilim ve teknoloji alanlarında da benzer eğitim programlarını hayata geçireceğiz.”
Katılımcılara Ne Katacak?
Program, teorik bilgileri uygulamalı becerilerle bütünleştiren bir müfredat üzerine kuruldu. Böylece katılımcılar yalnızca bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda analitik düşünme, problem çözme ve yenilikçi uygulamalarda da yetkinlik kazanacak.