Eğitimler 1 Ekim’de Başlıyor

1 Ekim 2025’te başlayacak ve 24 Nisan 2026’ya kadar sürecek Veri Analizi Okulu’nda, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri çevrim içi eğitim verecek. Program kapsamında şu başlıklarda dersler yer alacak:

Yapay Zekâ

Temel İstatistik

Panel Veri Analizi

Psikometri

Hesaplamalı Sosyal Bilimler

Dijital Beşerî Bilimler

En Çok İlgi Yapay Zekâya

Başvurular arasında en yoğun ilgi Yapay Zekâ eğitimine oldu.

Yapay Zekâ: 87.275 başvuru

Temel İstatistik: 16.335

Panel Veri Analizi: 12.386

Hesaplamalı Sosyal Bilimler: 7.690

Dijital Beşerî Bilimler: 7.018

Psikometri: 5.142

Başvuranların Profili

Başvuranların %50,6’sı erkek, %49,4’ü kadın.

Türkiye’den: 133.819 kişi

Yurt dışından: 2.027 kişi

En çok başvuru yapılan iller: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli.

Yurt dışından en çok başvuru: Almanya, KKTC, Azerbaycan, İngiltere, ABD.

Katılımcıların %53’ü öğrenci olurken, öğrencilerin eğitim düzeyi şu şekilde:

%64 lisans

%18 yüksek lisans

%11 doktora

%8 ön lisans

YÖK Başkanı Özvar: “Yoğun talep yol haritamız olacak”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, gösterilen ilginin Türkiye’de ve dünyada veri analizi, yapay zekâ ve analitik düşünme becerilerine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu vurguladı:

🗣️ “Yoğun talep, bundan sonraki çalışmalarımız için de yol haritası olacak. Sadece veri analizi değil, farklı bilim ve teknoloji alanlarında da benzer eğitim programlarını hayata geçireceğiz.”

Katılımcılara Ne Katacak?

Program, teorik bilgileri uygulamalı becerilerle bütünleştiren bir müfredat üzerine kuruldu. Böylece katılımcılar yalnızca bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda analitik düşünme, problem çözme ve yenilikçi uygulamalarda da yetkinlik kazanacak.