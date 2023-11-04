Hayatından endişe ediyoruz. Annesi orada ben burada perişan haldeyim" dedi.

Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyünde yaşayan 18 yaşındaki Melike Gök ve arkadaşı 18 yaşındaki Ebrar Arıca, pazartesi günü ailelerine haber vermeden evden ayrıldı.

Kızlarının evde olmadığını fark eden aileler, aramaya başladı. Kızlarının Adana'ya gittiğini öğrenen ailelerin başvurusu üzerine polis harekete geçti.

Aileler kızlarını ararken Ebrar Arıca’nın kız kardeşine, ‘Beni aramanıza gerek yok. İşim var, evim var, iyiyim. Her şey yolunda merak etmeyin, aramayın. Anneme söyle merak etmesin. Seviyorum onu’ yazdığı öğrenildi.

Sokak sokak kızını arıyor

Kızı en son Adana’da görüldüğü için Niğde’den Adana’ya gelen Melike Gök’ün babası Doğan Gök, elindeki ilanlarla sokak sokak gezerek kızını ve kızının arkadaşını arıyor.

“Perişan haldeyiz”

Doğan Gök, kızının ve arkadaşının hayatından endişe ettiğini söyledi. Gök, “Kızım Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Niğde’de evden çıkmış. Bizde evde değildik. Arkadaşı Ebrar ile birlikte kaçmışlar.

O günden bu yana haber alamıyoruz. Derbeder durumdayız. Hayatından endişe ediyoruz. Annesi orada ben burada perişan haldeyim” dedi.