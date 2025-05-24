Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıslar, cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ile mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu. Bu operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı verilen mücadelenin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.