İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, son 10 günde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve yaptıran zehir tacirleri ile sokak satıcılarına yönelik 41 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 22 kilo 500 gram skunk, 6 kilo 500 gram toz esrar ve helikopter destekli tarım arazisinde yapılan aramada 12 bin 865 kök Hint keneviri ele geçirildi, 40 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişinin hastanedeki vücut muayenesinde 97 kapsül halinde 300 gram eroin ile 435 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 12'si serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 12'si adli kontrol tedbiriyle salıverildi.