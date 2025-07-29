Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsı suçüstü yakalayarak önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, B.L. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Yapılan takip ve operasyon sonucunda şüpheli suçüstü yakalandı.

Şahsın üzerinde ve bulunduğu alanda yapılan aramada; 88,44 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 16 adet sentetik ecza hapı, 0,37 gram esrar maddesi, 2 adet tabanca, 19 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 5 adet av tüfeği kartuşu, 1 folyo rulosu, 1 makas, 1 aseton şişesi, 1 sakız kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.