Elbistan’da, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K. adlı hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda S.K.'nın yerini tespit etti. Hükümlünün adresine jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından müşterek bir operasyon düzenlendi.

Başarılı operasyon sonucunda gözaltına alınan S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hâkim karşısına çıkarılan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.