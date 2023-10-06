Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarını taçlandıracak Uluslararası Uzay Konferansı Türkiye'de gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Dünyadaki en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Konferansı IAC2026’nın seçme süreci tamamladı, kazanan Antalya’mız oldu" ifadesini kullandı.

Bakan Kacır'ın açıklaması şöyle:

Dünyadaki en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Konferansı #IAC2026’nın seçme süreci tamamladı, kazanan #Antalya’mız oldu.

70’den fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcıyla bu etkinlik, Türkiye’de şimdiye kazar düzenlenmiş en büyük uluslararası bilimsel organizasyon olacak.

#MilliUzayProgramı’yla adım adım gerçekleştirmekte olduğumuz projeler, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam edecek.

Adaylık sürecimize en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.