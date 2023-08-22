Bundan 40 yıl önce iki Japon gök bilimci, Masaki Morimoto ve Hisashi Hirabayashi, 16,7 ışık yılı uzaklıktaki Altair adlı bir yıldıza radyo sinyali gönderdiler.

İki bilim insanı, Stanford Üniversitesi teleskobunu kullanarak, yıldızın etrafında dönen uzaylılara Dünya'nın neye benzediğini göstermeyi amaçlayan bir mesaj iletti.

Şimdi, Hyogo Üniversitesi'ndeki bir gök bilimci ekibi sonunda bekledikleri yanıtı alacaklarını ve uzaylı yaşamının var olduğunu kanıtlayacaklarını umuyor.

Uzaylılardan yanıt bekleniyor

Gece gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olan Altair'in yörüngesindeki gezegenlerden yanıt almak için Saku şehrine geniş bir radyo teleskopu yerleştiriliyor.

Bugün (22 Ağustos), bir yanıt için en olası tarih olarak kabul edildi, ancak ekibin gerçekte bir yanıt alma konusundaki beklentilerinin ne kadar gerçekçi olduğu belirsiz.

Japon The Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, 15 Ağustos 1983'te 13 çizimi temsil eden radyo sinyalleri ABD'den iletildi.

Gönderilen sinyallerde neler vardı

Japon The Asahi Shimbun gazetesine göre, orijinal radyo sinyali 15 Ağustos 1983'te Stanford'dan Morimoto ve Hirabayashi tarafından iletildi ve 13 çizimi temsil ediyordu.

Sinyallere dönüştürülen ve bir e-postadaki bilgiye benzer şekilde gönderilen bu 13 çizim, tek hücreli organizmalardan balığa, kertenkeleye, maymuna ve insan ailesine kadar Dünya üzerindeki yaşamın evrimini tasvir ediyor.

Kabataslak çizimler aynı zamanda sudan karaya tırmanan bir balığın (insan evriminin erken bir adımı) bir insanın el salladığını ve tuhaf bir şekilde 'kızartma' kelimesini de gösteriyor.

40 yıl sonra, Hyogo Üniversitesi'nden Shinya Narusawa liderliğindeki bir ekip, bir yanıt tespit etme umuduyla Saku'daki Usuda Derin Uzay Merkezi adı verilen çapı 64 metrenin üzerinde bir anten kullanıyor.

The Asahi Shimbun'a göre 22 Ağustos, geleneksel Japon ay-güneş takviminin yedinci günü olması nedeniyle bir yanıt için en olası tarih olarak kabul edildi.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın bir tesisi olan Usuda Derin Uzay Merkezi'ndeki 64 metrelik anten.

Sinyal gönderilen Altair yıldızı, Aquila takımyıldızında 16,7 ışık yılı uzaklıkta yer alır ve gece gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biridir.

Etrafında yörüngede olduğu bilinen bir gezegen yok, ancak Morimoto ve Hirabayashi'nin Stanford Üniversitesi'nden mesajlarını ışınlarken bunu bilip bilmedikleri belli değil.

Ancak bu, Altair'in herhangi bir gezegeninin bulunmadığının kesin olduğu anlamına gelmiyor ve araştırmacılar, onların mesajlarına bir tür dünya biçiminin göstergesi olacak bir yanıt almayı umuyorlar.

Hirabayashi, Dünya'ya bir yanıt göndermeden önce mesajın 1999 yılında Altair yıldız sistemindeki uzaylılar tarafından alındığından umutluydu.