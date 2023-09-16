Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Fizik Enstitüsü’nden geçtiğimiz salı günü Meksika Temsilciler Meclisi’nde “insana ait olmadığı” iddia edilen iki varlığın kalıntılarının sergilenmesinin ardından açıklama geldi. Açıklamada, mumyaların uzaylı olduklarına dair herhangi bir bilimsel bulguya ulaşılmadığı bildirildi.

Açıklamada, son günlerde medyada uzaylı konusunun geniş yer bulmasıyla üniversitenin Fizik Enstitüsü bünyesindeki laboratuvar tarafından 2017 yılında yapılan analizlere ait sonuçların yeniden açıklandığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca Peru’da bulunan mumyalara laboratuvarda yaşlarının belirlenmesi amacıyla karbon 14 testinin yapıldığı ancak yapılan test ile sadece mumyaların yaşlarının tespit edilebildiği belirtilirken, bu test sonucunda mumyaların nereden geldikleri konusunda bir fikre varılamayacağına vurgu yapıldı.

Üniversitenin açıklamasında son olarak, mumyalara yapılan testle ilgili tüm yanlış yorum ve beyanların reddedildiği ifade edilirken, üniversite yetkililerinin mumyalara karbon 14 yaş belirleme testi dışında başka testler yaptıkları iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.Böylelikle Jaime Maussan tarafından ortaya atılan mumyaların DNA testi sonucunda uzaylı olduklarının tespit edildiği iddiası, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi tarafından yalanlanmış oldu.