Jandarma Genel Komutanlığı duyuru yayımladı. Az Önce Jandarma!dan gelmiş olan duyuruya göre Uzman Erbaş alımı hakkında duyuru geldi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan 500 Uzman Erbaş Alımı hakkında duyuru yayımlandı. Yapılan Sınavlara ilişkin sonuçlar açıklandı.

Sınav Aşamaları Nelerdir?

a. Seçme sınavlarına katılacakları duyurulan adaylar sırasıyla;

(1) Ön sağlık muayenesi,

(2) Fiziki yeterlilik,

(3) Uygulama sınavı [Sınav öncesinde mesleki belge (İş yeri açma, ustalık, kalfalık ve mesleki yeterlilik belgesi) kontrolü yapılacaktır.]

(4) Mülakat sınavına,

500 Uzman Erbaş Alımı Yapılıyor!

Jandarma yayımladığı başvuru kılavuzuna göre farklı Branşlarda Lojistik Uzman Erbaş Alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda alımlar " Aşçı 40,

Kasap 20,

Berber (Erkek Berberi) 5,

Fırıncı 5,

Betonarme Demircisi 17,

Boya ve Alçıcı 60,

Çatı Ustası 5,

Duvarcı 54,

Fayansçı 40,

Isı Yalıtımcısı 1,

İnşaat Kalıpçısı 12,

Mermerci 4

Sıvacı 40,

Su Yalıtımcısı 2,

Sıhhi Tesisatçı 40,

Isıtma ve Tesisat Elemanı 50,

Kaportacı 5,

Oto Boyacı 10,

Oto Döşemeci 15,

Oto Lastik Tamircisi 20,

Oto Tamircisi 20,

Beyaz Eşya Tamircisi 5,

Terzi 30

branşlarında gerçekleştirilecek.

Sınav Sonuçları Açıklandı!

Jandarma 24 Temmuz 2023 tarihli yayımladığı duyuruya göre Lojistik Branşlı Uzman Erbaş alımı için duyuru geldi. Söz konusu duyuruya göre 500 Uzman Erbaş Alımı Sınav Sonuçları Açıklandı.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI: