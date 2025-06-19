Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala, öğrencilerde heyecan ve stres dorukta. Eğitim Koçu Zühal Kayaalp, sınav öncesi sürecin doğru yönetilmesinin başarıyı doğrudan etkilediğini belirterek, öğrencilere ve velilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Kayaalp, sınavdan önceki son günlerin tekrar ve analizle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Öğrenciler, deneme sınavlarını sadece çözmekle kalmamalı, aynı zamanda yanlışlarını analiz ederek eksik konularını belirlemeli,” dedi. Ayrıca, sınav sabahı ağır yiyeceklerden kaçınılması ve hafif bir kahvaltı yapılmasının önemine dikkat çekti.

Kayaalp, YKS’ye girecek tüm öğrencilere yürekten başarılar dileyerek, “Her biriniz kendi potansiyelinizi gerçekleştirme yolundasınız, kendinize güvenin,” diyerek sözlerini tamamladı.