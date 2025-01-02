Üç ayların başlamasıyla birlikte İslam alemi için önemli gecelerden biri olan Regaip Kandili, Kahramanmaraş’ta anlamlı etkinliklerle idrak edildi. Bu özel gece dolayısıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’ta öğle namazı çıkışında vatandaşlara sıcak salep ikram edildi.

Kent genelindeki camilerde okunan kandil duaları ve yapılan vaazların ardından düzenlenen salep ikramı, büyük ilgi gördü. Soğuk kış günlerinde vatandaşlara sunulan salep, hem bedenleri hem de kalpleri ısıttı.

İkram etkinliğine katılan vatandaşlar, bu anlamlı günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve sunulan bu güzel jestin manevi atmosferi daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Kahramanmaraş halkı, bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Regaip Kandili’nin huzur ve bereket getirmesi temennisiyle vatandaşlar, üç ayların tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.