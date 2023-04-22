Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşlarımızla bayramlaşan Vali Coşkun, depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybeden yakınları için de baş sağlığı diledi.

Vatandaşlarımızın, istek ve taleplerini dinleyen Vali Coşkun, devletimiz ve milletimizin elbirliği ile depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuğunu ifade ederek, bütün kurumlarımız tarafından hizmetler için gayret edildiğini belirtti.

Vatandaşlarımız ise Vali Coşkun’a yaptığı ziyaretten ve ilgilerinden dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.