Makam kabulüne İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Müdür Yardımcısı Halit Demirtaş, öğrenciler Oğuz Semih Arık ile Ahu Gürsoy ve öğrencilerin aileleri katıldı.

2022 YKS’de il birincisi, sayısal alanda Türkiye 34.sü olan Onikişubat Kahramanmaraş Fen Lisesi öğrencisi Oğuz Semih Arık ile yine sayısal alanda Türkiye 283.sü olan Onikişubat TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ahu Gürsoy’un YKS’de elde ettiği başarıların kendileri, aileleri, okulları ve şehrimiz adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun, öğrencileri tebrik ederek gelecek hayatlarında başarılar diledi.