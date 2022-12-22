Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, “Vatan ve bayrak bizim için kutsaldır. Bu emanete sahip çıkmak için feda-i can eden şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz, bizlere en değerli emanetlerdir. Bu emanetlere sahip çıkmak asli görevimizdir. Vatan için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.” dedi.



Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz ise ziyaret vesilesiyle duydukları memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Vali Coşkun’a teşekkür ettiler.



Vali Ömer Faruk Coşkun’a ziyaretleri esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da eşlik etti.