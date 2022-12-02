Engelli olan bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak, toplumsal sorumluluk almalarına destek olmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Sosyal Devlet anlayışının bir gereği olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeli ve onların da toplumun bir parçası olduğunu unutmamalıyız. Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlayarak, engelli kardeşlerimize karşı her zaman duyarlı olmalıyız. Onlarla empati kurabilmeli ve daha rahat yaşayabilecekleri bir dünya kurmak için gayret sarf etmeliyiz.

Devletimiz, engelli kardeşlerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi konusunda örnek gösterilecek bir konuma ulaşmış, engelli vatandaşlarımıza sunulan eğitim, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinde büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

Engelli kardeşlerimizin önlerindeki sosyal ve fiziki engeller kaldırıldığında, kendilerine güvenilip fırsat verildiğinde, sanattan spora girişimcilikten üretime kadar her alanda gurur verici başarılara imza attıklarını, devletimizin ve milletimizin onlara olan desteğine fazlasıyla karşılık verdiklerini memnuniyetle müşahede etmekteyiz.

Sevgi ve saygı varsa engel yoktur düşüncesiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli vatandaşlarımızla ilgili duyarlılığın ve farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, sağlık huzur ve mutluluk dileklerimle tüm engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Gününü kutluyorum.

Ömer Faruk COŞKUN

Kahramanmaraş Valisi