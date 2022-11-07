Şehit Ali Yardımcıoğlu’nun ailesi ile bir süre görüşen Vali Coşkun, aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Vali Coşkun, daha sonra Gazi Mehmet Orçan ve Kıbrıs Gazisi Habib Bayraktar ve kıymetli ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında ailelerimizle bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, “Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna fedakarca mücadele ederek şehadete yürüyen şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hakları asla ödenmez. Şehitlerimizin geride kalan aileleri devletimize emanettir. Bizlerde inşallah devlet olarak ailelerimize her zaman sahip çıkacağız. Rabbim bizi şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimiz ve ailelerine de sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum.” dedi.

Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz ise ziyaret vesilesiyle duydukları memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Vali Coşkun’a teşekkür ettiler.

Vali Ömer Faruk Coşkun’a ziyaretleri esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da eşlik etti.